ПВО уничтожила 106 украинских дронов над регионами России за ночь

Больше всего дронов сбито над Белгородской областью — 44, Рязанской — 22, Ростовской и Воронежской областями — по 11. Ещё семь БПЛА уничтожены над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.
По одному беспилотнику сбито над Крымом, Орловской и Липецкой областями. Информация о последствиях на земле уточняется.
А в ночь на 15 января средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего БПЛА было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов.
