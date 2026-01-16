Ричмонд
ПВО уничтожила 106 украинских дронов над регионами России за ночь

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Больше всего дронов сбито над Белгородской областью — 44, Рязанской — 22, Ростовской и Воронежской областями — по 11. Ещё семь БПЛА уничтожены над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.

По одному беспилотнику сбито над Крымом, Орловской и Липецкой областями. Информация о последствиях на земле уточняется.

А в ночь на 15 января средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего БПЛА было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

