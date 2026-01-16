Исполнитель покушения на Прилепина хранил при себе номер куратора из СБУ

После проведения слежки за Прилепиным в различных регионах России обвиняемый в апреле 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области изготовил два взрывных устройства с использованием переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек. Эти устройства были установлены под дорогой недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года, в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, Пермяков привел взрывные устройства в действие. В результате теракта Шубин погиб, а Прилепин получил многочисленные ранения. Пермяков был задержан в тот же день и признался в том, что действовал по заданию украинских спецслужб.