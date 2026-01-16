Ричмонд
Исполнитель покушения на Прилепина хранил при себе номер куратора из СБУ

Виновность осужденного Александра Пермякова подтверждается изъятыми банковскими картами и sim-картами.

Источник: Аргументы и факты

В ходе расследования покушения на писателя Захара Прилепина у исполнителя преступления Александра Пермякова был найден листок бумаги с номером телефона, принадлежащим, по данным следствия, его куратору из Службы безопасности Украины (СБУ). Это следует из текста решения Верховного суда, рассмотревшего жалобу на вынесенный Пермякову приговор.

В судебном документе указано, что вина Пермякова подтверждается протоколами осмотра изъятых у него предметов, среди которых банковские карты, SIM-карты операторов связи и два листка с телефонными номерами. Один из этих номеров принадлежал его куратору, некоему Журавкину. Материалы дела указывают на то, что Журавкин является сотрудником контрразведывательного подразделения Первого главного управления СБУ.

Ранее сообщалось о причастности одного и того же лица, работающего в украинских спецслужбах, к организации убийства военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Прилепина.

Пермяков, признанный виновным в подрыве автомобиля Прилепина, был приговорен к пожизненному заключению. После вынесения приговора он предпринял попытки обжаловать его, обратившись в том числе и в Верховный суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Следствие установило, что в июле 2022 года сотрудники СБУ завербовали гражданина Украины Александра Пермякова для совершения теракта против Прилепина, предложив ему денежное вознаграждение в размере, эквивалентном 145 тысячам рублей. Пермяков прошел обучение по стрельбе, сборке взрывных устройств и ведению наблюдения. Ему были предоставлены средства связи, оружие, взрывчатка и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

После проведения слежки за Прилепиным в различных регионах России обвиняемый в апреле 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области изготовил два взрывных устройства с использованием переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек. Эти устройства были установлены под дорогой недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года, в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, Пермяков привел взрывные устройства в действие. В результате теракта Шубин погиб, а Прилепин получил многочисленные ранения. Пермяков был задержан в тот же день и признался в том, что действовал по заданию украинских спецслужб.

