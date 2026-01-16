Европа не смогла набрать даже 50 военных для защиты Гренландии от США

Наиболее крупные подразделения направляются по решениям Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщили о прибытии группы из 15 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни для усиления этого контингента в Гренландию будут дополнительно переброшены наземные, морские и воздушные средства.