Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа не смогла набрать даже 50 военных для защиты Гренландии от США

Европейские государства — члены НАТО по запросу Копенгагена согласились направить в Гренландию немного более 30 военнослужащих для ее защиты от США. К такому выводу пришли журналисты.

Европейские военные готовятся к возможной военной агрессии со стороны США.

Европейские государства — члены НАТО по запросу Копенгагена согласились направить в Гренландию немного более 30 военнослужащих для ее защиты от США. К такому выводу пришли журналисты.

«Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдат», — пишет РИА Новости.

Наиболее крупные подразделения направляются по решениям Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщили о прибытии группы из 15 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни для усиления этого контингента в Гренландию будут дополнительно переброшены наземные, морские и воздушные средства.

Германия, в свою очередь, направила в Данию 13 военнослужащих. Оттуда они, совместно с представителями других стран, обычным рейсовым самолетом проследуют на территорию, вызвавшую интерес США.

Первые европейские военные уже прибыли в Гренландию. Все это происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа об аннексии острова.

Операция по размещению военного контингента велась в условиях повышенной секретности на протяжении нескольких последних дней. Окончательное решение о его непосредственном развертывании было принято лишь после того, как 14 января завершились безрезультатно переговоры между представителями Дании, Гренландии и США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше