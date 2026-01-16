Европа не смогла набрать даже 50 военных для защиты Гренландии от США

Европейские военные готовятся к возможной военной агрессии со стороны США.
Европейские государства — члены НАТО по запросу Копенгагена согласились направить в Гренландию немного более 30 военнослужащих для ее защиты от США. К такому выводу пришли журналисты.
«Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдат», — пишет РИА Новости.
Наиболее крупные подразделения направляются по решениям Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщили о прибытии группы из 15 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни для усиления этого контингента в Гренландию будут дополнительно переброшены наземные, морские и воздушные средства.
Германия, в свою очередь, направила в Данию 13 военнослужащих. Оттуда они, совместно с представителями других стран, обычным рейсовым самолетом проследуют на территорию, вызвавшую интерес США.
Первые европейские военные уже прибыли в Гренландию. Все это происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа об аннексии острова.
Операция по размещению военного контингента велась в условиях повышенной секретности на протяжении нескольких последних дней. Окончательное решение о его непосредственном развертывании было принято лишь после того, как 14 января завершились безрезультатно переговоры между представителями Дании, Гренландии и США.