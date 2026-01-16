Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 106 дронов ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили ночную атаку дронов ВСУ на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России за ночь 16 января уничтожили 106 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Большую часть дронов противника, 44 единицы, Вооруженные силы России уничтожили в Белгородской области. По 11 БПЛА было ликвидировано в Ростовской и Воронежской областях.

Семь беспилотников сбили и ликвидировала в Курской области, по четыре — в Тульской и Волгоградской областях. И по одному беспилотнику противника российские военные сбили в Липецкой и Орловской областях, а также в Республике Крым.

Напомним, ночью 14 декабря силы ПВО России ночь уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 25 дронов.

С 14 по 15 января российскими войсками были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 265 беспилотников ВСУ самолетного типа.

