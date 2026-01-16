Экс-инспектор энергонадзора в Приморье получил срок за взятки

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему государственному инспектору отдела энергонадзора по Приморскому краю. Его признали виновным в серии должностных преступлений.
Как установило следствие, в 2023—2024 годах инспектор входил в преступную группу. За взятки от представителей бизнеса он выдавал разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 600 тысяч рублей.
Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 3,5 миллиона рублей и сумму, равную полученным взяткам. Кроме того, ему запретили на 6 лет занимать должности в контрольно-надзорных органах.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.