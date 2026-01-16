Экс-инспектор энергонадзора в Приморье получил срок за взятки

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 3,5 миллиона рублей и сумму, равную полученным взяткам. Кроме того, ему запретили на 6 лет занимать должности в контрольно-надзорных органах.