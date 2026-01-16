Опасная традиция: в школе № 1 села Вольно-Надеждинское произошло новое обрушение

В многострадальной школе № 1 села Вольно-Надеждинское вновь ЧП — на этот раз обрушилась потолочная панель. В результате инцидента дети не пострадали. Прокуратура Надеждинского района провела проверку и установила виновных в нарушении требований безопасности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Надзорным ведомством установлено, что должностные лица образовательной организации не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности учащихся, что является недопустимым», — говорится в сообщении.
По результатам проверки директору школы № 1 было внесено представление об устранении нарушений закона. Также дана оценка бездействия ответственных лиц, которые не обеспечили должные условия для охраны жизни и здоровья учеников.
Сейчас прокуратура держит на контроле фактическое устранение всех выявленных недостатков в образовательном учреждении.
Долгая история.
В феврале 2025 года в суд было направлено уголовное дело о халатности при содержании здания средней общеобразовательной школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское. Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев утвердил обвинительное заключение в отношении фигуранта дела — начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района.
Ранее, 30 мая 2024 года, в этой же школе около 18 часов в помещении столовой произошло обрушение потолка и части фасада здания. Пострадавших не было, само здание оцепили, поставили охрану, а прокуратура незамедлительно организовала проверку.
В июне 2024 года жители села Вольно-Надеждинское обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить образовательный процесс в школе № 1.
В июле 2024 года прокуратура Надеждинского района инициировала судебный процесс для обеспечения строительства школы на территории муниципального образования. Это произошло после того, как было выявлено, что все местные образовательные учреждения оказались переполнены.
Немного позднее подрядчик приступил к демонтажу пристройки школы № 1, из-за обрушения которой в мае 2024 года был нарушен учебный процесс. Власти планировали решить проблему ремонтом школы и возведением новой пристройки.