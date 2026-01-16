В Тюмени при пожаре погибла женщина

В управлении уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около часа ночи. К месту вызова направили силы и средства Тюменского гарнизона пожарной охраны. Первые расчеты прибыли спустя несколько минут. К этому моменту дом горел по всей площади, открытое пламя уже повредило рядом стоящую хозяйственную постройку. В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Тюменской области.