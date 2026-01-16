В Тюмени при пожаре погибла женщина

Пожар возник ночью.
В СНТ «Торфяник» в Тюмени в ночь на 16 января при пожаре в частном жилом доме погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Сообщение о возгорании одноэтажного дома на улице Северная, 148, поступило в службу спасения в первом часу ночи.
По данным регионального главка МЧС, при разборе завалов внутри сгоревшего дома было обнаружено тело женщины. «Пожар в частном жилом доме в СНТ “Торфяник” ликвидирован на площади 124 квадратных метра. В ходе тушения и последующей проверки помещений спасатели обнаружили погибшую женщину. Причины ночного пожара устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около часа ночи. К месту вызова направили силы и средства Тюменского гарнизона пожарной охраны. Первые расчеты прибыли спустя несколько минут. К этому моменту дом горел по всей площади, открытое пламя уже повредило рядом стоящую хозяйственную постройку. В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Тюменской области.