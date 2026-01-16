Многодетной омичке вернули деньги, которые она перевела мошенникам

Обращение женщины, воспитывающей пятерых детей, в том числе ребёнка-инвалида, стало поводом для проверки, в ходе которой выяснилось, что в феврале 2025 года злоумышленники под предлогом покупки дров обманом завладели 24 тысячами рублей, переведёнными на их счёт. Возбуждённое уголовное дело привело к установлению владельца карты, которым оказался житель Нижегородской области. Он пояснил, что карту потерял, но своевременно не заблокировал, что и дало мошенникам возможность воспользоваться ею. Оперативное вмешательство прокуратуры помогло защитить интересы женщины и ее пятерых детей, один из которых инвалид. В результате в суд было направлено исковое заявление о взыскании с преступника неосновательного обогащения. Мировой суд в г. Сергач Нижегородской области полностью удовлетворил требования прокурора, и сейчас исполнение решения находится под контролем правоохранительных органов.