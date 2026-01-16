Водитель грузовика погиб при столкновении с большегрузом в Тайшетском округе

48-летний водитель грузовика погиб при столкновении в большегрузом в Тайшетском округе. Смертельная авария произошла около пяти часов утра на трассе «Сибирь» возле села Разгон. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Автомобилист грузовика «Хиро» ехал с Иркутска в сторону Красноярска. В какой-то момент он столкнулся в фурой «Вольво», которая стояла на обочине, — уточнили в полиции.
49-летний водитель большегруза был вынужден остановиться, потому что у транспортного средства замерзло дизельное топливо. В результате столкновения 48-летний мужчина погиб на месте до приезда врачей.
