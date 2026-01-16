Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика погиб при столкновении с большегрузом в Тайшетском округе

Грузовик «Хиро» столкнулся в фурой «Вольво».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

48-летний водитель грузовика погиб при столкновении в большегрузом в Тайшетском округе. Смертельная авария произошла около пяти часов утра на трассе «Сибирь» возле села Разгон. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Автомобилист грузовика «Хиро» ехал с Иркутска в сторону Красноярска. В какой-то момент он столкнулся в фурой «Вольво», которая стояла на обочине, — уточнили в полиции.

49-летний водитель большегруза был вынужден остановиться на обочине УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

49-летний водитель большегруза был вынужден остановиться, потому что у транспортного средства замерзло дизельное топливо. В результате столкновения 48-летний мужчина погиб на месте до приезда врачей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в аэропорту областного центра таможенники задержали туристов с алкоголем, валютой и холодным оружием.