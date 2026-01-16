Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия и исчез над Японским морем

Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии в районе города Аомори, предварительно подав сигнал бедствия.

Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии в районе города Аомори, предварительно подав сигнал бедствия.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолёт типа Lockheed Martin F-35A Lightning II, летевший из северной части Японского моря, исчез с экранов около 06:09 по московскому времени, после того как передал общий аварийный код 7700, указывающий на чрезвычайную ситуацию.

F-35A является модификацией многофункционального истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, разработанного американской компанией Lockheed Martin. Самолёт совершил первый полёт в 2006 году и был принят на вооружение Военно-воздушных сил США в 2016 году. Основное предназначение этой модели — уничтожение как воздушных, так и наземных целей. Важной особенностью F-35A является его способность нести термоядерные авиабомбы B61−12, что делает его ключевым элементом стратегических ударных сил США.

Ранее была названа стоимость первого линкора класса «Трамп».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.