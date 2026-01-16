Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия и исчез над Японским морем

F-35A является модификацией многофункционального истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, разработанного американской компанией Lockheed Martin. Самолёт совершил первый полёт в 2006 году и был принят на вооружение Военно-воздушных сил США в 2016 году. Основное предназначение этой модели — уничтожение как воздушных, так и наземных целей. Важной особенностью F-35A является его способность нести термоядерные авиабомбы B61−12, что делает его ключевым элементом стратегических ударных сил США.