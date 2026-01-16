20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Петербурге

Накануне, 15 января, наряд вневедомственной охраны получил информацию о пожаре в доме на проспекте Солидарности в Невском районе, после чего бросился на подмогу. Приехав на место, стало ясно, что огонь охватил квартиру, расположенную на 12-м этаже. Они вызвали спасателей и медиков, а до их приезда организовали эвакуацию 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.