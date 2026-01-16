В результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных дома

«В течение ночи над территорией Рязанской области уничтожены 22 БПЛА. В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают на месте, оценивается материальный ущерб.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 января сообщил, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт Хорлы в Херсонской области погибли 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка. По его словам, в настоящее время процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается.