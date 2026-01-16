В Златоусте мошенники провернули инвестиционную аферу на 2,5 млн рублей

Жительница Златоуста стала жертвой крупной мошеннической схемы, в результате которой лишилась более 2,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
По словам 52-летней местной жительницы, она в течение двух лет переписывалась в интернете с мужчиной, который представил себя, как успешного и обеспеченного человека. Свой успех, он объяснил высокими заработками на бирже, прислал обучающие материалы и в итоге убедил женщину установить на телефон программу, якобы для проведения сделок с валютой.
Поначалу, в декабре 2025 года, жительница Златоуста вложила около 20 тысяч рублей, но уже в начале января 2026-го суммы переводов выросли до 950−960 тысяч. Но 10 января доступ к счёту оказался заблокированным. Для его разблокировки потребовались третьи лица. Ими выступили коллега и соседка, которые внесли 310 тысяч и 270 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 2,4 миллиона рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело.