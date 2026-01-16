В Златоусте мошенники провернули инвестиционную аферу на 2,5 млн рублей

Поначалу, в декабре 2025 года, жительница Златоуста вложила около 20 тысяч рублей, но уже в начале января 2026-го суммы переводов выросли до 950−960 тысяч. Но 10 января доступ к счёту оказался заблокированным. Для его разблокировки потребовались третьи лица. Ими выступили коллега и соседка, которые внесли 310 тысяч и 270 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 2,4 миллиона рублей.