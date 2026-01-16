Маршрутка загорелась на мосту в Иркутском районе, кадры попали на видео

В Иркутском районе на мосту возле деревни Куда загорелась маршрутка. Кадры с места происшествия попали на видео и распространились в социальных сетях. Известно, что это произошло утром 16 января. Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в под капотом.
— Общественный транспорт ехал в границах Хомутовского муниципального образования, в салоне был один пассажир, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель и пассажир успели покинуть машину. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и условия дорожного инцидента. Надзорное ведомство проконтролирует проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что капитальный ремонт аэродрома Усть-Кута продлится до 2028 года.