Маршрутка загорелась на мосту в Иркутском районе, кадры попали на видео

В Иркутском районе на мосту возле деревни Куда загорелась маршрутка. Кадры с места происшествия попали на видео и распространились в социальных сетях. Известно, что это произошло утром 16 января. Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в под капотом.