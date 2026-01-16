Студентка Таймырского колледжа осталась без стипендии на полгода

В декабре 2025 года студентке были полностью перечислены все причитающиеся суммы, а ответственному сотруднику колледжа было вынесено замечание за допущенную ошибку. Теперь в колледже усилены меры контроля над правильностью начисления и выплаты стипендий, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, сообщает Прокуратура Красноярского края.