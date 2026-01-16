Ричмонд
ОПГ завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирской области

ОПГ из четырех человек незаконно завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирской области. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Группировка образовалась еще в 2019 году по инициативе 63-летнего жителя Новосибирска. Туда он позвал еще троих знакомых.

Злоумышленник искал информацию о жилой площади, которая не была приватизирована, а собственники скончались, не оставив при этом наследников или завещания.

После лидер ОПГ подделывал документы для регистрации права собственности, а сообщники находили людей, на которых оформляли недвижимость.

Россиянам предъявили обвинение по 29 эпизодам мошенничества и легализации преступных доходов. Всем грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили на сайте ведомства.

13 января правоохранители в Рязани также задержали 54-летнего местного жителя, бывшего участника «Слоновской» ОПГ. Он создал домашний наркопритон на улице Великанова.