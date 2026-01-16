На Урале задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом

По ее данным, участники организованной группы, подозреваемые в причинении имущественного ущерба российской энергетической компании, незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты.