Силовики нашли у подрывника Прилепина номер куратора из СБУ на листке бумаги

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову за теракт против писателя Захара Прилепина. В материалах дела фигурирует листок с номером телефона оперативника СБУ, который курировал исполнителя.
Пермяков, гражданин Украины, получил пожизненное лишение свободы по приговору Второго Западного окружного военного суда от 30 сентября 2024 года. Апелляция и кассация защиты отклонены. Решение опубликовано в январе 2026 года.
Следствие зафиксировало, что у Пермякова изъяли банковские карты, сим-карты и два листка с телефонами. Один номер, по словам обвиняемого, принадлежал куратору Журавкину. По материалам дела, Журавкин — сотрудник отдела контрразведки первого главного управления СБУ.
Установлено, что в июле 2022 года Пермяков был завербован СБУ за вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей. Он прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению. Получил средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт гражданина Казахстана.
Пермяков вел слежку за Прилепиным в разных регионах России. В апреле 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области он изготовил два взрывных устройства из противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек. Установил их под дорожное полотно рядом с домом писателя.
6 мая 2023 года при проезде автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, устройства сработали. Шубин погиб на месте, Прилепин получил тяжелые ранения. Пермяков задержан в день теракта. Он дал признательные показания и указал на задание украинских спецслужб.
Следствие также связывает покушение на Прилепина с убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). По версии следствия, один сотрудник СБУ организовал оба теракта.
Все жалобы Пермякова на приговор рассмотрены, Верховный суд оставил приговор без изменений.
