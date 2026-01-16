Силовики нашли у подрывника Прилепина номер куратора из СБУ на листке бумаги

Пермяков вел слежку за Прилепиным в разных регионах России. В апреле 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области он изготовил два взрывных устройства из противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек. Установил их под дорожное полотно рядом с домом писателя.