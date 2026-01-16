Стали известны причины возгорания маршрутки вблизи деревни Куда Иркутского района

IrkutskMedia, 16 января. Прокуратура поставила ход и результаты процессуальной проверки на контроль после инцидента с возгоранием микроавтобуса в Иркутском районе. Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону, во время инцидента в общественном транспорте находились водитель и один пассажир.