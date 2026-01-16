Стали известны причины возгорания маршрутки вблизи деревни Куда Иркутского района

IrkutskMedia, 16 января. Прокуратура поставила ход и результаты процессуальной проверки на контроль после инцидента с возгоранием микроавтобуса в Иркутском районе. Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону, во время инцидента в общественном транспорте находились водитель и один пассажир.
Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в подкапотном пространстве. В результате происшествия люди не пострадали и покинули салон самостоятельно.
Следственные органы организовали проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования будут выяснены причины и условия происшествия, после чего примут процессуальные решения. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.
Напомним, ДТП с возгоранием произошло сегодня в районе деревни Куда Иркутского района. Как сообщили в дежурных управлениях МЧС по Иркутской области и Госавтоинспекции по региону, на место выезжали оперативные службы.