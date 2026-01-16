Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны причины возгорания маршрутки вблизи деревни Куда Иркутского района

СК проводит проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 января. Прокуратура поставила ход и результаты процессуальной проверки на контроль после инцидента с возгоранием микроавтобуса в Иркутском районе. Как сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону, во время инцидента в общественном транспорте находились водитель и один пассажир.

Со слов водителя, причиной пожара мог стать хлопок в подкапотном пространстве. В результате происшествия люди не пострадали и покинули салон самостоятельно.

Следственные органы организовали проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования будут выяснены причины и условия происшествия, после чего примут процессуальные решения. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

Напомним, ДТП с возгоранием произошло сегодня в районе деревни Куда Иркутского района. Как сообщили в дежурных управлениях МЧС по Иркутской области и Госавтоинспекции по региону, на место выезжали оперативные службы.