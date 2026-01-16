Следком Ямала закончил расследование о коммерческом подкупе врачей

«Следствием установлено, что в 2023 году в Надыме обвиняемый передал двум врачам коммерческой медицинской организации денежные средства за составление листов нетрудоспособности, освобождающих его от работы, в связи с якобы имеющимся заболеванием», — следственное управление СК России по ЯНАО. Это привело к необоснованной выплате пособий по временной нетрудоспособности. Деньги перечислялись как из средств работодателя, так и из федерального бюджета через ОСФР по ЯНАО.