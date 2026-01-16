Следком Ямала закончил расследование о коммерческом подкупе врачей

Больничные листы оформлялись за денежное вознаграждение.
Житель Надыма (ЯНАО) предстанет перед судом по делу о даче коммерческого подкупа двум врачам частной клиники «НадымПромМед». Материалы уголовного дела направили в суд, сообщили в telegram-канале окружного следкома. На имущество фигуранта наложен арест в размере пяти млн рублей. Ранее главврача этой клиники судили за фиктивные листки нетрудоспособности.
«Следствием установлено, что в 2023 году в Надыме обвиняемый передал двум врачам коммерческой медицинской организации денежные средства за составление листов нетрудоспособности, освобождающих его от работы, в связи с якобы имеющимся заболеванием», — следственное управление СК России по ЯНАО. Это привело к необоснованной выплате пособий по временной нетрудоспособности. Деньги перечислялись как из средств работодателя, так и из федерального бюджета через ОСФР по ЯНАО.
Дело расследовали по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп за совершение заведомо незаконных действий, входящих в служебные полномочия. В рамках следствия арест наложили на имущество обвиняемого на сумму более пяти млн рублей. Следователи заявили, что провели все необходимые процессуальные действия, после чего материалы передали в суд.
По данным источников URA.RU, коммерческий подкуп совершен в частной клинике «НадымПромМед». Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего главного врача этого медучреждения Татьяне Ердаковой. В 2021 — 2022 годы она, одновременно замещая должности главного врача и терапевта, за деньги оформляла больничные листки.