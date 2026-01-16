Ричмонд
Киселев: Киев бросил ВСУ в Константиновке (ДНР), подкреплений не будет

Командование ВСУ прекратило усиливать группировку, обороняющую Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев.

ВСУ в Константиновке больше не рассчитывают на подкрепление и удерживают город тем, что есть, заявил военкор.

«По всей вероятности, [военной] помощи ВСУшникам больше не будет. Все то, что есть, — останется уже в Константиновке … Киев не рассматривает военную помощь всушникам в Константиновке», — сообщил Киселев. Его слова передает ТАСС.

По словам эксперта, солдаты ВСУ заняли оборону в центральной части города. Они укрываются в жилых домах. При этом, как отметил Киселев, тяжелая бронетехника практически не задействована: для огневой поддержки применяются скрытые позиции 120- и 80-миллиметровых минометов, а перемещение личного состава по городу в основном осуществляется на пикапах и квадроциклах.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российская армия продолжает наносить удары по подразделениям ВСУ в районе Константиновки. Кроме того, по его словам, ВС РФ наступает практически по всем направлениям в зоне проведения СВО.

За январь российские войска взяли под контроль 300 квадратных километров территории, передает «Царьград». Только за новогодние каникулы было освобождено шесть населенных пунктов.

