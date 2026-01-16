Киселев: Киев бросил ВСУ в Константиновке (ДНР), подкреплений не будет

По словам эксперта, солдаты ВСУ заняли оборону в центральной части города. Они укрываются в жилых домах. При этом, как отметил Киселев, тяжелая бронетехника практически не задействована: для огневой поддержки применяются скрытые позиции 120- и 80-миллиметровых минометов, а перемещение личного состава по городу в основном осуществляется на пикапах и квадроциклах.