Два человека пострадали, повреждены дома: губернатор Рязанской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников в Рязанской области повреждены фасады двух многоквартирных домов. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков, в ходе инцидента пострадали два человека.
За ночь силами противовоздушной обороны над территорией региона было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата. Сейчас оперативные службы работают на месте, оценивая масштабы материального ущерба. Жертв удалось избежать.
По словам главы области, один из повреждённых домов ещё не заселен. Оба пострадавших жителя получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторном порядке. Малков также добавил, что обломки беспилотников упали на территорию одного из местных промышленных предприятий.
Прежде сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за ночь 16 января уничтожили 106 украинских беспилотников над регионами страны.