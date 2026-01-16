Ричмонд
СМИ: Человеком, расстрелявшим людей на остановке, оказался 17-летний подросток

Стрелком, напавшим на троих мужчин на остановке в Москве, оказался 17-летний подросток. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Telegram-канале 112.

Сразу после выстрелов хулиганы набросились на парня и избили его. Врачи госпитализировали его, как и остальных пострадавших.

Расследование инцидента продолжается, уточнили в публикации.

Происшествие, о котором идет речь, произошло 15 января. Конфликт начался из-за того, что группа мужчин хулиганила в автобусе. Это не понравилось одному из пассажиров и он сделал им замечание.

Недавно суд также заключил под стражу мужчин, которые спровоцировали драку в Бутовском тупике в Новой Москве. Злоумышленники без причины начали оскорблять прохожих и угрожать убийством.