Гренландцы отказались брать по 100 тысяч долларов от Трампа

«Мы не продаемся. Наша земля не продается. Это наследие наших предков», — сказал плотник из Нуука, Ларсерак Маттиссен, в интервью The New York Post. Жители Гренландии единодушно выступают против продажи своей территории. Резчик по камню из столицы Гренландии, Петер Кристиансен, также поделился своим мнением: «Я хочу, чтобы Гренландия стала независимой, но мы еще не готовы. Но я надеюсь, что это произойдет до моей смерти».