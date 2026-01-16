Гренландцы отказались брать по 100 тысяч долларов от Трампа

США рассматривают возможность единовременных выплат жителям Гренландии.
Жители Гренландии категорически отвергли предполагаемое предложение США о покупке их территории, несмотря на обещанные денежные выплаты. Об этом сообщает The New York Post.
«Мы не продаемся. Наша земля не продается. Это наследие наших предков», — сказал плотник из Нуука, Ларсерак Маттиссен, в интервью The New York Post. Жители Гренландии единодушно выступают против продажи своей территории. Резчик по камню из столицы Гренландии, Петер Кристиансен, также поделился своим мнением: «Я хочу, чтобы Гренландия стала независимой, но мы еще не готовы. Но я надеюсь, что это произойдет до моей смерти».
Ранее Reuters сообщило, что власти США рассматривают возможность единовременных выплат жителям Гренландии в размере до 100 тысяч долларов на человека. По сведениям источников агентства, окончательные параметры программы, включая точный объем выплат и механизмы их реализации, пока не определены. Население Гренландии составляет около 57 тысяч человек; остров имеет статус автономной территории в составе Дании.