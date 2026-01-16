Гибель челябинского вахтовика на свердловской трассе попала на видео

На кадрах видно, как автомобиль «Киа Серато» вылетает на встречку, где лоб в лоб сталкивается с большегрузом. «В результате аварии погиб 46-летний пассажир легковушки, находившийся на заднем сидении. Погибший являлся жителем Челябинской области. Водитель и второй пассажир “Киа” с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Все трое находившихся в легковом автомобиле направлялись на работу вахтовым методом в ХМАО— Югра», — уточнили в ведомстве.