Гибель челябинского вахтовика на свердловской трассе попала на видео

Автоинспекторы собрали первичные материалы по факту смертельного ДТП под Североуральском. Накануне, 15 января, там погиб житель Челябинской области, который с товарищами ехал в ХМАО на работу вахтовиком. Их машина столкнулась с грузовиком «Почты России». Трагический момент попал на камеру.

Грузовик «Почты России» столкнулся с легковушкой вахтовиков.

На кадрах видно, как автомобиль «Киа Серато» вылетает на встречку, где лоб в лоб сталкивается с большегрузом. «В результате аварии погиб 46-летний пассажир легковушки, находившийся на заднем сидении. Погибший являлся жителем Челябинской области. Водитель и второй пассажир “Киа” с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Все трое находившихся в легковом автомобиле направлялись на работу вахтовым методом в ХМАО— Югра», — уточнили в ведомстве.

Водитель грузовой машины (житель Верхней Пышмы) и его пассажир не пострадали, в момент аварии они были трезвы. Они ехали из Ивделя в Екатеринбург и везли посылки.

«Госинспекторами дорожного надзора на данном участке были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в наличии зимней скользкости в виде снежного наката. В отношении подрядной организации будет направлено представление об устранении недостатков», — отметили в свердловской ГАИ и призвали уральцев соблюдать осторожность на дорогах.