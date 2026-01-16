Ричмонд
В Канаде 88-летнюю учительницу посадили за совращение пяти школьников

В Канаде 88-летнюю учительницу Бакстон посадили за сексуальное насилие над пятью несовершеннолетними учениками.

Источник: Аргументы и факты

В Канаде завершен процесс над бывшей преподавательницей начальных классов, которой было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над пятью несовершеннолетними учениками, передает портал Insauga.com.

Официальное вынесение приговора откладывалось почти на год по различным причинам. Суд назначил 88-летней Барбаре Бакстон наказание в виде лишения свободы сроком на 65 месяцев.

Следственные мероприятия в отношении женщины были инициированы летом 2022 года, когда один из ее бывших учеников обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что подвергся сексуальным домогательствам со стороны учительницы в период ее работы.

Позже заявление против педагога подал еще один бывший ученик, а в 2023 году — еще трое.

Ранее также стало известно, что учительницу из средней школы штата Техас в США обвинили в изнасиловании 14-летнего подростка в присутствии его одноклассников.