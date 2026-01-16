В результате атаки беспилотников на Рязанскую область пострадали два человека

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Рязанскую область пострадали два человека, которым была оказана амбулаторная помощь.
Как сообщил губернатор Павел Малков, силами ПВО было уничтожено 22 БПЛА. Обломки беспилотников повредили фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён, а также упали на территорию промышленного предприятия.
Жертв удалось избежать.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над десятью регионами.
