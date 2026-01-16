«Дом резко затрясся от взрыва»: над Рязанью сбили десятки дронов ВСУ, есть пострадавшие

Обломки БПЛА упали на две многоэтажки.
В ночь на 16 января 2026 года Рязань атаковали украинские беспилотники. По данным властей, над областью были сбиты 22 дрона. В результате нападения пострадали фасады двух многоэтажек. Серьезных жертв удалось избежать — только два человека получили легкие травмы. URA.RU собрало главную информацию о том, что случилось в Рязани этой ночью.
Что известно об атаке БПЛА.
Губернатор региона Павел Малков сообщил в своем telegram-канале, что в ночь на 16 января над Рязанью сбили 22 беспилотника. По его словам, в результате атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из них еще не заселен.
Погибших удалось избежать, двум пострадавшим оказали помощь амбулаторно. Обломки также попали на стены одного из промышленных предприятий. По словам главы региона, в настоящий момент все службы работают на местах, идет оценка нанесенного ущерба.
«Дом резко затрясся, был слышен громкий взрыв»: комментарии очевидцев.
Жители Рязани сообщили, что атака началась примерно в 01:50 по московскому времени. По их словам, в небе были слышны звуки дронов и работа системы ПВО. Это продолжалось около часа. Последний взрыв прогремел примерно в 02:40. Местная жительница, живущая рядом с многоэтажкой, по которой пришелся удар, заявила, что в момент прилета «дом резко затрясся, а затем раздался очень сильный взрыв, будто что-то сбили совсем рядом».