«Дом резко затрясся от взрыва»: над Рязанью сбили десятки дронов ВСУ, есть пострадавшие

Жители Рязани сообщили, что атака началась примерно в 01:50 по московскому времени. По их словам, в небе были слышны звуки дронов и работа системы ПВО. Это продолжалось около часа. Последний взрыв прогремел примерно в 02:40. Местная жительница, живущая рядом с многоэтажкой, по которой пришелся удар, заявила, что в момент прилета «дом резко затрясся, а затем раздался очень сильный взрыв, будто что-то сбили совсем рядом».