Не самое доброе утро: задержки и отмены авиарейсов в России 16 января 2026

По состоянию на утро 16 января 2026 года авиакомпании фиксируют многочисленные изменения в расписании внутренних и международных рейсов. Ранее в ночь с 15 на 16 января в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. В 00:55 ограничения ввели в Калуге, в 00:59 — в Волгограде. К утру ситуация нормализовалась: в 05:18 ограничения сняли в волгоградском аэропорту, в 06:07 — в калужском.