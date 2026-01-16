Не самое доброе утро: задержки и отмены авиарейсов в России 16 января 2026

Множество авиарейсов задерживаются 16 января 2026.
Множество авиарейсов в российских аэропортах столкнулись с задержками и отменами в четверг, 16 января 2026 года. Пассажиры московских и региональных воздушных гаваней вынуждены корректировать планы из-за изменений в расписании полетов. Подробности в материале URA.RU.
Ситуация с полетами в России 16 января 2026.
По состоянию на утро 16 января 2026 года авиакомпании фиксируют многочисленные изменения в расписании внутренних и международных рейсов. Ранее в ночь с 15 на 16 января в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. В 00:55 ограничения ввели в Калуге, в 00:59 — в Волгограде. К утру ситуация нормализовалась: в 05:18 ограничения сняли в волгоградском аэропорту, в 06:07 — в калужском.
Несмотря на снятие ограничений, последствия ночных изменений продолжают влиять на утренние и дневные рейсы по всей стране. Особенно серьезная ситуация сложилась с рейсами авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург, где отменены практически все утренние и вечерние вылеты.
Задержки и отмены авиарейсов в московских аэропортах 16 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов Внуково 16 января 2026.
В аэропорту Внуково зафиксированы массовые отмены рейсов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Санкт-Петербург. Полностью отменены вылеты в 08:00 (FV 6170/SU 6170), 11:30 (FV 6006/SU 6006), 13:30 (FV 6010/SU 6010), 20:00 (FV 6014/SU 6014) и 20:30 (FV 6180/SU 6180). Пассажиры этих рейсов вынуждены искать альтернативные варианты перелета.
Среди вылетающих рейсов задержки испытывают международные направления. Рейс NE 601 авиакомпании Nesma Airlines в египетскую Хургаду, запланированный на 07:50, задержан до 08:30. Вылет в Душанбе (UT 801, ЮТэйр) переносится с 08:50 на 09:30.
На прилете ситуация также непростая. Рейс UT 572 из Красноярска совершит посадку в 08:41 вместо запланированных 08:15. Самолет из Еревана (3F 321, FLYONE Armenia) задерживается почти на 40 минут — посадка ожидается в 09:03. Существенная задержка у рейса из Иркутска (DP 454, «Победа») — самолет прибудет в 12:04 вместо 09:40, задержка составляет более двух часов. Рейс из вахтового поселка Талакан (4G 292, «Газпромавиа») совершит посадку в 14:26 вместо 13:00. Прилетающие из Санкт-Петербурга также столкнулись с отменами четырех рейсов в течение дня.
Задержки и отмены авиарейсов Домодедово 16 января 2026.
В Домодедово полностью отменены два международных рейса авиакомпании Qanot Sharq: в узбекскую Фергану (HH 704, 09:30) и обратный вылет в Ташкент (HH 708, 21:30). Среди задержанных вылетов — рейс S7 3235 в туркменский Ашхабад, который отправится в 11:25 вместо 10:55. Вечерний рейс в Пензу (S7 1195) задерживается с 18:55 до 20:15. Рейс YK 748 в киргизский Ош авиакомпании Avia Traffic Company переносится с 22:45 на 23:25.
На прилете картина еще более напряженная. Рейс из эфиопской Аддис-Абебы (ET 760, Ethiopian Airlines) совершит посадку в 08:41 вместо 07:40. Отменен рейс HH 707 из Ташкента, который должен был прибыть в 08:00. Три рейса из сибирских городов отменены: из Салехарда (YC 9715, «Ямал»), из Бишкека (U6 2804, «Уральские авиалинии») и из Кызыла (IO 476, «ИрАэро»).
Серьезные задержки испытывают рейсы из Сибири и Дальнего Востока. Самолет из Томска (S7 2616) прибудет в 09:58 вместо 09:10, из Кемерово (S7 2606) — в 09:52. Рейс из Улан-Удэ (S7 3034) совершит посадку в 11:31 вместо 11:15. Критическая задержка у рейса из Уфы (Y7 4405, «Нордстар») — самолет прилетит в 21:20 вместо 13:10, задержка превышает восемь часов. Рейс из Благовещенска (U6 300) задерживается на час с лишним до 13:48, из Иркутска (S7 3022) — до 14:30 вместо 12:45.
Задержки и отмены авиарейсов Шереметьево 16 января 2026.
В Шереметьево на вылете задержан международный рейс VN 62 авиакомпании Vietnam Airlines в вьетнамский Ханой — вылет переносится с 16:30 на 17:30.
Прилетающие рейсы демонстрируют многочисленные задержки по дальневосточным направлениям. Рейс из Красноярска (DP 6548, «Победа») совершит посадку в 09:44 вместо 09:20. Самолет из Нового Уренгоя (YC 189, «Ямал») прибудет в 09:45 вместо 09:25. Значительная задержка у рейса из Томска (SU 1531, «Аэрофлот») — посадка в 11:17 вместо 09:35, почти два часа опоздания. Рейс из Барнаула (SU 1431) совершит посадку в 11:21 вместо 10:05.
Дальневосточные направления задерживаются особенно сильно. Рейс из Иркутска (SU 1443) прибудет в 12:06 вместо 11:10. Самолет из Владивостока (SU 5801) совершит посадку в 12:38 вместо 11:55. Рейс из Горно-Алтайска (SU 1525) задерживается до 13:47 вместо 12:35. Критическая задержка у рейса SU 1713 из Хабаровска — самолет прибудет только утром 17 января в 07:29 вместо 15:55 текущих суток, задержка превышает 15 часов.
Рейс из кубинского Варадеро (FV 6928/SU 6928) совершит посадку в 20:10 вместо 16:00, задержка более четырех часов. Самолеты из азиатских направлений также задерживаются: из Ханоя (VN 63) — до 16:09, из Гуанчжоу (SU 221) — до 17:54, из Гонконга (SU 213) — до 18:06, из индонезийского Денпасара (SU 297) — до 18:21.
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 16 января 2026.
Санкт-Петербургский аэропорт Пулково столкнулся с массовыми отменами рейсов в московском направлении. Отменены семь рейсов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Москву: в 09:00 (FV 6005/SU 6005), 11:00 (FV 6009/SU 6009), 17:30 (FV 6013/SU 6013), 18:00 (FV 6179/SU 6179), 23:00 (FV 6098/SU 6098) и 23:55 (FV 6161/SU 6161). Также отменен утренний рейс в Сочи (U6 547, «Уральские авиалинии», 06:00).
Значительная задержка у рейса 7R 297 авиакомпании «РусЛайн» в Ханты-Мансийск — вылет переносится с утренних 06:20 на дневные 12:05, почти шесть часов задержки.
На прилете также множество отмен московских рейсов и задержки других направлений. Рейс из Якутска (R3 487/6R 4487, «Якутия»/ «Алроса») совершит посадку в 08:52 вместо 07:10. Самолет из киргизского Оша (U6 2734) прибудет в 08:07 вместо 07:40. Рейс из Москвы (FV 6188/SU 6188) задерживается до 09:03. Рейс из Челябинска (5N 528, Smartavia) совершит посадку в 10:10 вместо 09:05. Самолет из Барнаула (N4 314/B2 2144) прибудет в 12:00 вместо 11:30.
Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах 16 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 16 января 2026.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на вылете задержан утренний рейс U6 272 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву — вылет переносится с 09:30 на 10:05.
На прилете зафиксированы задержки ночных и утренних рейсов. Рейс из Сочи (U6 322), который должен был прибыть 15 января в 22:40, совершил посадку только в 01:15 утра 16 января. Самолет из Дубая (SU 991, «Аэрофлот»), запланированный на 23:30 предыдущего дня, приземлился в 00:42 текущих суток.
Утренние рейсы также испытывают задержки. Самолет из Читы (U6 623) прибудет в 10:00 вместо 09:05. Рейс из Хабаровска (U6 174) задерживается до 11:25 вместо 09:55, задержка полтора часа. Рейс из Благовещенска (U6 300) совершит посадку в 10:20 вместо 10:00. Самолет из таджикского Душанбе (U6 2954) прибудет в 11:35 вместо 10:35. Рейс из Владивостока (U6 572) задерживается до 11:40. Существенная задержка у рейса из таиландского Пхукета (SU 627, «Аэрофлот») — посадка в 23:50 вместо 18:50, пять часов опоздания.
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 16 января 2026.
В краснодарском аэропорту Пашковский критическая задержка у рейса СУ 1785 «Аэрофлота» в Москву. Рейс, запланированный на 16:50 предыдущего дня, вылетит только в 09:29 утра 16 января, задержка превышает 16 часов. Международный рейс HY 688 Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается с 10:30 до 11:20.
На прилете рейс из Ташкента (HY 687) совершит посадку в 10:02 вместо 09:00. Самолет из Новосибирска (SU 2863) прибудет в 11:20 вместо 10:45. Рейс из Дубая (SU 769) задерживается до 16:49 вместо 15:45.
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 16 января 2026.
В новосибирском аэропорту Толмачево зафиксированы задержки ночных прилетающих рейсов. Самолет из Екатеринбурга (S7 5020, S7 Airlines), который должен был прибыть в 01:35, совершил посадку в 03:19. Рейс из Дубая (FZ 963/EK 2408, Flydubai/Emirates), запланированный на 04:50, приземлился в 06:26.
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Курумоч (Самара) 16 января 2026.
В самарском аэропорту Курумоч ночные рейсы из Москвы прибыли с небольшими задержками. Рейс UT 437 авиакомпании ЮТэйр, запланированный на 00:30, совершил посадку в 01:17. Самолет «Уральских авиалиний» U6 166 прибыл в 02:47 вместо 02:35.
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Гагарин (Саратов) 16 января 2026.
В саратовском аэропорту рейс EO 858/N4 858 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Калининград задерживается с 07:55 до 09:45, почти два часа опоздания. На прилете обратный рейс из Калининграда (EO 857/N4 857) совершил посадку в 08:41 вместо 06:55, также с задержкой почти два часа.
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Сочи 16 января 2026.
В сочинском аэропорту рейс из Барнаула (EO 488/N4 488, Ikar/Nordwind) совершит посадку в 11:30 вместо 10:25. Рейс из Пхукета (WZ 3050, Red Wings), запланированный на 23:25, прибудет только в 01:15 утра 17 января.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло аэропортов и своевременно связываться с авиакомпаниями для уточнения актуального статуса рейса.