Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье водитель грузовика умер, врезавшись в стоявшую на обочине фуру

ДТП произошло рано утром 16 января.

Источник: Соцсети

В Тайшетском округе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в МВД по Иркутской области.

ДТП произошло около 5 утра 16 января на 1237-м километре трассы Р-255 «Сибирь» вблизи села Разгон. По предварительной информации, 48-летний водитель грузовика HINO, двигаясь со стороны Иркутска в сторону Красноярска, врезался в стоявший на обочине большегруз Volvo. Его 49-летний водитель остановился из-за замерзания дизельного топлива.

В результате водитель HINO скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что под Иркутском на ходу загорелся микроавтобус. Причина возгорания устанавливается.