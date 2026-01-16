В Приангарье водитель грузовика умер, врезавшись в стоявшую на обочине фуру

ДТП произошло около 5 утра 16 января на 1237-м километре трассы Р-255 «Сибирь» вблизи села Разгон. По предварительной информации, 48-летний водитель грузовика HINO, двигаясь со стороны Иркутска в сторону Красноярска, врезался в стоявший на обочине большегруз Volvo. Его 49-летний водитель остановился из-за замерзания дизельного топлива.