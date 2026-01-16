Украинская переправа сравнялась с пылью после прилета ФАБ-500. Видео

ВС РФ уничтожили переправу, которой активно пользовались ВСУ.
Воздушно-космические силы России нанесли удар авиационными боеприпасами ФАБ-500 по переправе Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе Осиново Харьковской области. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.
«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что эту переправу украинские военные часто использовали для переброски техники, личного состава и грузов.
Российские военные стали активно применять тяжелые авиабомбы еще в 2023 году. Первый удар пришелся по подстанции и одному из цехов предприятия «Мотор Сич» в Запорожье, где, по данным, Вооруженные силы Украины развернули производство ударных беспилотников-камикадзе. Удар был осуществлен с применением планирующей управляемой модификации авиабомбы ФАБ-500. В отчете Министерства обороны России отмечается, что в результате были поражены производственные и складские помещения, а также уничтожено 250 беспилотных летательных аппаратов.