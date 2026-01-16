Украинская переправа сравнялась с пылью после прилета ФАБ-500. Видео

Российские военные стали активно применять тяжелые авиабомбы еще в 2023 году. Первый удар пришелся по подстанции и одному из цехов предприятия «Мотор Сич» в Запорожье, где, по данным, Вооруженные силы Украины развернули производство ударных беспилотников-камикадзе. Удар был осуществлен с применением планирующей управляемой модификации авиабомбы ФАБ-500. В отчете Министерства обороны России отмечается, что в результате были поражены производственные и складские помещения, а также уничтожено 250 беспилотных летательных аппаратов.