Автобус с двумя десятками пассажиров загорелся на ходу в Алтайском крае

Рейсовый автобус, в котором находилось 22 пассажира и два водителя, загорелся на трассе в Алтайском крае.

Источник: Аргументы и факты

В Алтайском крае произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Рубцовск-Барнаул.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел на территории Топчихинского района. В момент происшествия в автобусе находилось 22 пассажира и два водителя. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Пятерых пассажиров вместе с водителями разместили в ближайшем придорожном кафе, остальных доставили в пункт назначения на попутном транспорте. Предварительная версия причин возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автобуса.

Ранее в Омской области была инициирована доследственная проверка по факту происшествия с рейсовым автобусом, который во время движения потерял задние колёса.