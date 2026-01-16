Пермский суд рассмотрел дело о почти миллионной афере с несуществующим ребенком

Пара была в отношениях с 2021 года. Мужчина — моряк дальнего плавания — был в сентябре 2022 года в очередном рейсе, когда его возлюбленная сообщила ему о рождении дочери.
Женщина высылала ему снимки ребенка. В мае 2025 года даже организовала встречу «папы» с «дочкой» в кафе, приведя туда ребенка приятельницы.
«Все это время она просила деньги на содержание и лечение малышки. В период с сентября 2022 по июнь 2025 года мужчина перечислил на содержание несуществующей дочери 835 159, 21 рублей», — сообщает Пермский краевой суд.
Мужчина предложил сделать текст на отцовство, но получил отказ. А когда попытался решить спор в суде, выяснилось, что ребенка-то никогда и не было.
Действия женщины квалифицировали как умышленное введение в заблуждение с целью присвоения денег. Ее признали виновной и приговорили к штрафу в 150 000 рублей. Был удовлетворен и гражданский иск несостоявшегося отца на сумму более 800 тысяч рублей. Но вернуть потраченное на вымышленную дочь он не успел: пока шло разбирательство, мужчина скончался.
«Однако, — подчеркнули в суде, — это не мешает в дальнейшем его наследникам обратиться в суд с аналогичным иском».
Между тем
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о хищении более 2,3 миллиона рублей детских пособий: в 2019—2025 годах предприимчивая местная жительница нашла посредников, которые за вознаграждение оформили через ЗАГС Челябинска поддельные свидетельства о рождении на двух несуществующих детей.
«Указав себя в документах матерью и зарегистрировав “детей” по своему месту жительства, она подала в управление социальной политики, Пенсионный фонд и администрацию города заявления на получение пособий и выплат, положенных многодетным и малоимущим семьям», — пояснили в пресс-службе судов Свердловской области.
В качестве наказания тагильчанке назначено полтора года условно. Также с нее взыскан материальный ущерб.