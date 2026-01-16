Пермский суд рассмотрел дело о почти миллионной афере с несуществующим ребенком

Действия женщины квалифицировали как умышленное введение в заблуждение с целью присвоения денег. Ее признали виновной и приговорили к штрафу в 150 000 рублей. Был удовлетворен и гражданский иск несостоявшегося отца на сумму более 800 тысяч рублей. Но вернуть потраченное на вымышленную дочь он не успел: пока шло разбирательство, мужчина скончался.