Baza: Пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО по «схеме Долиной»

Речь идет о 23-летнем Романе из Вологодской области, который во время боевых действий лишился руки и ноги и сейчас передвигается на инвалидной коляске. Находясь на лечении в госпитале, Роман решил приобрести жилье с планировкой, подходящей для его состояния. Подбор квартиры он доверил матери и передал ей все положенные социальные выплаты. Женщина остановилась на трехкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пожилая женщина.