Baza: Пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО по «схеме Долиной»

Пенсионерка пытается через суд оспорить продажу квартиры ветерану специальной военной операции с инвалидностью. Она заявляет, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Baza.
Речь идет о 23-летнем Романе из Вологодской области, который во время боевых действий лишился руки и ноги и сейчас передвигается на инвалидной коляске. Находясь на лечении в госпитале, Роман решил приобрести жилье с планировкой, подходящей для его состояния. Подбор квартиры он доверил матери и передал ей все положенные социальные выплаты. Женщина остановилась на трехкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пожилая женщина.
Сделка была оформлена, деньги передали продавцу. Пенсионерка пообещала в течение двух недель съехать и сняться с регистрационного учета, однако вместо этого обратилась в полицию. Она заявила, что якобы продала жилье под давлением мошенников, и теперь добивается признания сделки недействительной в суде.
Роман продолжает проходить реабилитацию в госпитале и опасается, что после завершения лечения может остаться без жилья. По его словам, затянувшийся судебный спор ставит под угрозу возможность вернуться к нормальной жизни после тяжелого ранения, передает Telegram-канал.
Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что меры по защите от «схемы Долиной» на рынке недвижимости могут быть приняты в первом квартале текущего года.