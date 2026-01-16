Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле накрыли майнинг-ферму для добычи криптовалюты

В Нижнем Тагиле и Кушве свердловские силовики задержали организаторов майнинг-фермы. Оборудование для добычи криптовалюты питалось от незаконных подключений к электросетям. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.

Ущерб составил 16 млн рублей.

В Нижнем Тагиле и Кушве свердловские силовики задержали организаторов майнинг-фермы. Оборудование для добычи криптовалюты питалось от незаконных подключений к электросетям. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Оперативники установили, что злоумышленники незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты. Ущерб превысил шестнадцать миллионов рублей», — уточнила Волк.

В результате спецмероприятий по нескольким адресам в Нижнем Тагиле и Кушве обнаружено и изъято свыше 10 000 единиц специализированного оборудования. Задержаны трое подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали незаконную добычу прибыли. Сейчас они под домашним арестом.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше