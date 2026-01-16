В Нижнем Тагиле накрыли майнинг-ферму для добычи криптовалюты

В результате спецмероприятий по нескольким адресам в Нижнем Тагиле и Кушве обнаружено и изъято свыше 10 000 единиц специализированного оборудования. Задержаны трое подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали незаконную добычу прибыли. Сейчас они под домашним арестом.