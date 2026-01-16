В Нижнем Тагиле накрыли майнинг-ферму для добычи криптовалюты

Ущерб составил 16 млн рублей.
В Нижнем Тагиле и Кушве свердловские силовики задержали организаторов майнинг-фермы. Оборудование для добычи криптовалюты питалось от незаконных подключений к электросетям. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.
«Оперативники установили, что злоумышленники незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты. Ущерб превысил шестнадцать миллионов рублей», — уточнила Волк.
В результате спецмероприятий по нескольким адресам в Нижнем Тагиле и Кушве обнаружено и изъято свыше 10 000 единиц специализированного оборудования. Задержаны трое подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали незаконную добычу прибыли. Сейчас они под домашним арестом.