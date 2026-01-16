Толпа подростков избила девочку в Екатеринбурге

Согласно опубликованным материалам, 10 января во дворе дома на улице Татищева группа несовершеннолетних выманила девочку на улицу. Подростки завели ее за трансформаторную подстанцию и начали избивать. Проезжавший мимо мужчина вмешался и остановил драку. Пострадавшая получила травмы, но медицинская помощь, оказанная на месте, оказалась достаточной — госпитализация не потребовалась.