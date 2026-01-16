Ричмонд
Толпа подростков избила девочку в Екатеринбурге

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга инициировала проверку после появления в СМИ информации о нападении группы подростков на 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: ЕАН

Согласно опубликованным материалам, 10 января во дворе дома на улице Татищева группа несовершеннолетних выманила девочку на улицу. Подростки завели ее за трансформаторную подстанцию и начали избивать. Проезжавший мимо мужчина вмешался и остановил драку. Пострадавшая получила травмы, но медицинская помощь, оказанная на месте, оказалась достаточной — госпитализация не потребовалась.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», — говорится в сообщении.