В Ачинске собака спасла 16-летнюю девочку во время пожара, но сама погибла

В Ачинске Красноярского края неисправный удлинитель стал причиной пожара в квартире многоэтажного дома. 16-летнюю девочку спасла домашняя собака, которая разбудила ее лаем.
Возгорание произошло вечером 14 января. В этот момент хозяева с младшим ребенком находились на праздничном мероприятии, а старшая дочь осталась дома и спала. На кухне заискрил удлинитель, к которому был подключен холодильник, после чего по квартире начал распространяться дым. Почуяв его, собака стала лаять и разбудила школьницу.
Как сообщили в МЧС России, испуганная девочка закрылась в комнате, расположенной подальше от очага возгорания, и позвонила матери. Та вызвала пожарных и побежала домой.
Отмечается, что огонь распространился на площадь более 60 квадратных метров. Из дома эвакуировались 22 человека. Сотрудники газодымозащитной службы обнаружили в квартире надышавшихся дымом девочку и ее 38-летнюю мать. Они были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Собака, спасшая девочку, погибла.
