В Ачинске собака спасла 16-летнюю девочку во время пожара, но сама погибла

Возгорание произошло вечером 14 января. В этот момент хозяева с младшим ребенком находились на праздничном мероприятии, а старшая дочь осталась дома и спала. На кухне заискрил удлинитель, к которому был подключен холодильник, после чего по квартире начал распространяться дым. Почуяв его, собака стала лаять и разбудила школьницу.