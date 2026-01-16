У западного побережья США произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у западного побережья США в районе штата Орегон, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в 306 километрах к западу от города Кус-Бей с населением около 16,1 тысячи человек. Очаг землетрясения, как уточняется, залегал на глубине 7,1 километра.
На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами местными властями также не объявлялась.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к востоку от города Кусиро. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 километров.