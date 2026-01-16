МВД раскрыло схему незаконной миграции в Минске

Отмечается, что они помогали мигрантам в незаконном въезде и пребывании в Беларуси.
«Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом, обеспечивали нелегалам получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси», — говорится в сообщении ведомства.
За свои услуги организаторы получали по 200−250 долларов с человека, а также до 250 рублей ежемесячного «налога» с каждого.
По предварительным данным, их клиентами стали более 100 человек. Многие из них работали в Беларуси таксистами, подсобными рабочими на рынках и предприятиях общепита.
За организацию канала незаконной миграции следователи возбудили уголовное дело.
«Нелегалов ждет выдворение из страны. Устанавливаются иные участники преступной схемы», — сообщили в МВД.