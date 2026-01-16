ВСУ атаковали две многоэтажки в Рязани, ранено два человека: карта ударов БПЛА на 16 января

Есть пострадавшие после атаки ВСУ на российские регионы.
Минувшей ночью украинские военные нанесли крупный удар по нескольким регионам России. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 106 беспилотников над территорией страны. В Рязани в результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, ранения получили два человека. Карта ударов ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Какие регионы подверглись атаке ВСУ.
В ночь на 16 января с 23:00 до 07:00 по мск средства ПВО сбили над российскими регионами 106 украинских беспилотников. Из них:
44 БПЛА — над Белгородской областью22 БПЛА — над Рязанской областью11 БПЛА — над Ростовской областью11 БПЛА — над Воронежской областью7 БПЛА — над Курской областью4 БПЛА — над Тульской областью4 БПЛА — над Волгоградской областью1 БПЛА — над Республикой Крым1 БПЛА — над Орловской областью1 БПЛА — над Липецкой областью.
Где объявляли беспилотную опасность.
Минувшей ночью в нескольких регионах России ввели режим «Беспилотная опасность». Он был объявлен в Воронежской, Тульской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой и Курской областях, а также в Мордовии.
Последствия атак БПЛА.
Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Рязани.
БПЛА ВСУ врезался в жилой дом.
Губернатор Рязанской области Александр Малков сообщил, что в результате атаки повреждены две многоэтажки, одна из которых пока не заселена. Кроме того, обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий города. Жертв удалось избежать — только два человека получили легкие травмы.
Местные жители рассказали, что атака началась примерно в 01:50 по московскому времени. По их словам, около часа в небе были слышны звуки дронов и работа системы ПВО. Последний взрыв прогремел примерно в 02:40. Жительница одного из соседних домов сообщила, что в момент взрыва дом «сильно тряхнуло, и раздался очень громкий звук, будто что‑то сбили совсем рядом». На месте работают сотрудники МЧС, туда приехало несколько машин скорой помощи.
В Воронежской области от громких звуков сработала сигнализация в машинах.
В пригородах Воронежа очевидцы слышали не менее пяти взрывов. Предположительно, это была работа ПВО по украинским беспилотникам. По их словам, от громких звуков сработала сигнализация в машинах. Глава региона Александр Гусев сообщил, что БПЛА были сбиты в пяти районах и двух городах Воронежской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В Курской области были слышны три взрыва.
ПВО сбивали БПЛА ВСУ над Курском.
Над Курском произошла серия взрывов во время отражения атаки украинских беспилотников. По данным очевидцев, в одном из районов был виден дым, в южной части города слышали как минимум три взрыва и видели вспышки в небе. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
В Тульской области ПВО уничтожили четыре БПЛА.
Системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что жертв и пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
В Ростовской области были отражены воздушные атаки в пяти районах.
С 20:30 15 января, в ночь на 16 января и утром в Ростовской области были отражены воздушные атаки в шести районах: Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском и Каменском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет, информация уточняется.
Какие аэропорты были закрыты.
В ряде российских аэропортов в ночное время вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Сообщалось об установлении таких мер в калужском аэропорту Грабцево, а также в аэропорту Волгограда. Впоследствии Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта.