ВСУ атаковали две многоэтажки в Рязани, ранено два человека: карта ударов БПЛА на 16 января

Местные жители рассказали, что атака началась примерно в 01:50 по московскому времени. По их словам, около часа в небе были слышны звуки дронов и работа системы ПВО. Последний взрыв прогремел примерно в 02:40. Жительница одного из соседних домов сообщила, что в момент взрыва дом «сильно тряхнуло, и раздался очень громкий звук, будто что‑то сбили совсем рядом». На месте работают сотрудники МЧС, туда приехало несколько машин скорой помощи.