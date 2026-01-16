В Тюмени проститутка обокрала клиента на крупную сумму

«Подсудимая оказывала интимные услуги на территории Тюмени. В один из дней к ней приехал очередной клиент, договорившись об оплате услуг в сумме 7 500 рублей. После того, как все случилось, пряный мужчина уснул, а через несколько часов проснулся и ушел домой, забыв в квартире свой телефон. Ранее проститутка узнала код, который клиент использовал в банковском приложении, и воспользовалась этим», — следует из материалов суда.