В Тюмени проститутка обокрала клиента на крупную сумму

Девушке дважды назначали приговор, так как первый вердикт оказался слишком мягким.
В Тюмени проститутка присвоила телефон пьяного клиента и перевела себе с его банковского счета 140 000 рублей. Мужчина был крайне раздосадован произошедшим, ведь доход его семьи в целом равняется этой сумме. Изначально «ночную бабочку» приговорили к штрафу в 20 000 рублей, но этому возмутились в прокуратуре, и наказание было пересмотрено. Информация по делу есть в распоряжении URA.RU.
«Подсудимая оказывала интимные услуги на территории Тюмени. В один из дней к ней приехал очередной клиент, договорившись об оплате услуг в сумме 7 500 рублей. После того, как все случилось, пряный мужчина уснул, а через несколько часов проснулся и ушел домой, забыв в квартире свой телефон. Ранее проститутка узнала код, который клиент использовал в банковском приложении, и воспользовалась этим», — следует из материалов суда.
По итогу женщина перевела себе 140 000 рублей. Когда тюменец обнаружил это, то потребовал вернуть деньги, но «ночная бабочка» все отрицала.
Как рассказал сам мужчина, доход его семьи в месяц составляет 150 000: 60 тысяч получает он и 90 тысяч — его жена, так что похищенная сумма для них ощутима. Кроме того, супруги платят за обучение своей дочери в вузе и снимают студентке квартиру.
Изучив все обстоятельства суд приговорил обвиняемую к выплате штрафа в 20 000 рублей. Также она должна была возместить ущерб потерпевшему.
Однако вердикт не устроил прокуратуру: в апелляции надзорный орган указал, что подсудимая занимается противозаконной деятельностью. А то, что у нее нет другого источника дохода говорит о том, что для выплаты штрафа девушка продолжит оказывать интимные услуги.
К слову, в России занятие проституцией является административным нарушением. За него положен штраф — от 1 500 до 2 000 рублей.
В итоге суд пересмотрел приговор. От штрафа отказываться не стали, но значительно увеличили его сумму: вместо 20 000 девушка стала должна государству 105 000.