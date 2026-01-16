Baza: у ветерана СВО с инвалидностью решили отобрать квартиру по «схеме Долиной»

В результате боевых действий 23-летний Роман из Вологодской области лишился ноги и руки. Сейчас молодой человек передвигается только на инвалидной коляске и продолжает проходить длительную реабилитацию в госпитале. Боец решил приобрести жилье, которое соответствовало бы его особым потребностям. Он доверил это своей матери, передав ей полученные от государства средства. В результате поисков женщина остановила свой выбор на трехкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пожилая женщина. Стороны подписали необходимые документы, мать Романа передала продавцу деньги. «Бабушка пообещала съехать и сняться с регистрации в течение двух недель. Но вместо этого пошла в полицию и заявила, что квартиру ее вынудили продать мошенники», — пишет Baza.