Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец создал канал для нелегалов и отправился в колонию. Видео

Челябинец на протяжении более двух лет помогал мигрантам незаконно оставаться в России. За свои действия он получил реальный срок в колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мигранты незаконно попадали в Россию.

Челябинец на протяжении более двух лет помогал мигрантам незаконно оставаться в России. За свои действия он получил реальный срок в колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

«Судебной инстанцией лицо признано виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что канал миграции действовал с января 2022 года по апрель 2024 года. Челябинец с помощью изготовления поддельных и фиктивных документов об образовании, свидетельств о рождении, о заключении брака помогал иностранцам попадать и оставаться в России.