Челябинец создал канал для нелегалов и отправился в колонию. Видео

Мигранты незаконно попадали в Россию.
Челябинец на протяжении более двух лет помогал мигрантам незаконно оставаться в России. За свои действия он получил реальный срок в колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
«Судебной инстанцией лицо признано виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там рассказали, что канал миграции действовал с января 2022 года по апрель 2024 года. Челябинец с помощью изготовления поддельных и фиктивных документов об образовании, свидетельств о рождении, о заключении брака помогал иностранцам попадать и оставаться в России.