В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения

73-летняя уфимка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По предварительным данным МВД по РБ, обман начался летом 2025 года — на телефон пенсионерки в мессенджере поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником по установке домофонов. Он сообщил о плановой замене оборудования и попросил продиктовать пришедший смс-код. Через несколько минут поступил новый звонок с другого номера. Грубый мужской голос начал кричать, обвиняя женщину в передаче данных «посторонним» и угрожая последствиями. Звонивший сказал, что с заявительницей свяжется сотрудник службы безопасности и о необходимости действовать по его указаниям.
Лжесотрудник федеральной службы безопасности заявил, что целью первого звонка была проверка, и теперь пенсионерке «угрожает опасность». Для сохранения денег «специалист» предложил перевести все деньги на «безопасный счет», пообещав помощь.
Под непрерывным контролем по телефону пенсионерка в течение трех дней сняла все свои сбережения. Полученную сумму в размере более 4 млн рублей женщина перевела на счета злоумышленников. Только после последнего перевода потерпевшая осознала, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.
