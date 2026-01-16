В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения

73-летняя уфимка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По предварительным данным МВД по РБ, обман начался летом 2025 года — на телефон пенсионерки в мессенджере поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником по установке домофонов. Он сообщил о плановой замене оборудования и попросил продиктовать пришедший смс-код. Через несколько минут поступил новый звонок с другого номера. Грубый мужской голос начал кричать, обвиняя женщину в передаче данных «посторонним» и угрожая последствиями. Звонивший сказал, что с заявительницей свяжется сотрудник службы безопасности и о необходимости действовать по его указаниям.