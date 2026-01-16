Пенсионерка пытается отобрать квартиру военного-инвалида СВО по «схеме Долиной»

23-летний военный со СВО, лишившийся ноги и руки, может потерять квартиру по «схеме Долиной». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Роман из Вологодской области, находясь на лечении в госпитале, передал матери все свои социальные выплаты, чтобы та приобрела жильё с удобной для инвалида-колясочника планировкой. Женщина выбрала трёхкомнатную квартиру за 2,5 миллиона рублей.
Продавцом выступила пенсионерка, которая после получения денег пообещала быстро освободить жильё. Однако вместо этого она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и теперь через суд пытается признать сделку недействительной.
Военный, продолжающий реабилитацию, опасается, что после выписки из госпиталя может остаться без крыши над головой.
