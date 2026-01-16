В Сети появились кадры с остановки в Москве, где произошла стрельба

В Сети появились кадры с остановки в центре столицы, на которой ночью произошла стрельба. Их в пятницу, 16 января, опубликовали в Telegram-канале «112».
На видео видно, как между пассажирами автобуса завязывается драка. В результате пострадали четыре человека, в том числе и сам стрелок.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 января. Конфликт начался из-за того, что группа мужчин хулиганила в автобусе. Это не понравилось одному из пассажиров, и он сделал им замечание.
Позже выяснилось, что стрелком, напавшим на троих мужчин на остановке в Москве, оказался 17-летний подросток. Сразу после выстрелов хулиганы набросились на него и избили.