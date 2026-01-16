В Новосибирске начали судить отца за истязание шестерых детей

Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города, которого обвиняют в истязании шестерых детей. Подробности этой истории КП-Новосибирск рассказал следователь следственного отдела по Первомайскому району Родион Дукач.
По данным следствия, мужчина издевался над детьми с 2020 года по май 2025-го. В семье воспитывались шестеро несовершеннолетних: трое родных и трое приемных. Старшему ребенку сейчас 15 лет, младшему — семь.
Как пояснил следователь, мужчина применял физическую силу по незначительным поводам.
— Он мог ударить ладонью, ногой или тем, что было под рукой. Например, разозлился из-за открытой банки сгущенки и кинул ее в ребенка, — рассказал Родион Дукач.
О происходящем стало известно после очередной проверки органов опеки. Сотрудники обнаружили детей одних в квартире — они были заперты в детской комнате.
— Дверь была заблокирована металлической балкой, дети не могли выйти. Родители оставляли им еду и бутылку воды, а сами уходили, — пояснил следователь.
В момент проверки ни матери, ни отца дома не было, их вызвали обратно.
К ответственности привлекли обоих родителей. Мать ранее осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении отца возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям — за истязание, незаконное лишение свободы и ненадлежащее воспитание детей.
Детей из семьи изъяли и поместили в специализированный центр, с ними работают психологи. Какое наказание назначат обвиняемому, решит суд.