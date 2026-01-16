В Надыме водитель заплатит за наезд на ребенка

ДТП произошло в августе 2025 года.
В Надыме (ЯНАО) автомобилист выплатит 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за наезд на девочку в августе 2025 года. Кроме того, нарушитель лишился водительского удостоверения. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Установлено, что в августе 2025 года на регулируемом пешеходном переходе по улице Зверева в Надыме произошло ДТП с участием ребенка», — сообщает telegram-канал надзорного органа. Автомобилист не предоставил преимущество маленькой девочке, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травмы.
В суде с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Нарушителя лишили прав управления транспортом на полтора года.