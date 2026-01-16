В 2025 году Украина не смогла добиться прогресса в вопросе своего вступления в Евросоюз.
В Еврокомиссии считают, что президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть территориальные компромиссы с Россией при условии гарантированного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times.
«Чиновники Еврокомиссии полагают, что Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — пишет издание. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2022 году.
Согласно заявлениям представителя МИД РФ Марии Захаровой, вступление Украины в Евросоюз может негативно повлиять на само объединение и стать серьезным бременем для стран-участниц. Она добавила, что киевский режим использует тему европейской интеграции преимущественно для демонстрации достижений на внутриполитической арене.
Европейское издание Politico сообщило, что в 2025 году Украина не смогла добиться прогресса в вопросе своего вступления в Европейский союз. За прошедший год не удалось существенно приблизиться к началу полноформатных переговоров о членстве, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить реформы в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией. В результате цель завершить переговорный процесс к 2028 году фактически утратила реалистичность.