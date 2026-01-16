Названо условие, после которого Зеленский пойдет на уступки по территориям

Европейское издание Politico сообщило, что в 2025 году Украина не смогла добиться прогресса в вопросе своего вступления в Европейский союз. За прошедший год не удалось существенно приблизиться к началу полноформатных переговоров о членстве, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить реформы в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией. В результате цель завершить переговорный процесс к 2028 году фактически утратила реалистичность.