В Новосибирске мужчину, обвиненного в убийстве музыканта, оставили на свободе

Трагедия произошла ночью 15 октября 2023 года. Семен пришел в клуб около 23 часов, немного выпил и пошел танцевать. По версии следствия, он познакомился с двумя девушками и направился вместе с ними на танцпол, проходя мимо компании мужчин. В этот момент один из посетителей внезапно ударил его в лицо.