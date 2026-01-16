В Новосибирске мужчину, обвиненного в убийстве музыканта, оставили на свободе

Новосибирский областной суд поставил точку в деле о гибели 28-летнего Семена Криштапова в ночном клубе Карасука. Молодой мужчина скончался после удара, полученного во время конфликта на танцполе, сообщает КП-Новосибирск.
Трагедия произошла ночью 15 октября 2023 года. Семен пришел в клуб около 23 часов, немного выпил и пошел танцевать. По версии следствия, он познакомился с двумя девушками и направился вместе с ними на танцпол, проходя мимо компании мужчин. В этот момент один из посетителей внезапно ударил его в лицо.
От удара Семен упал на спину и ударился затылком о плитку. Парня доставили в реанимацию без сознания с тяжелыми травмами головы. Он впал в кому и умер через три дня.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемым стал 41-летний житель Карасука. Мужчина вину не признал и утверждал, что не бил Семена. Однако показания двух свидетельниц подтвердили версию следствия, их также проверили на полиграфе.
Карасукский районный суд назначил мужчине 1 год и 10 месяцев ограничения свободы и обязал выплатить матери погибшего миллион рублей компенсации. При этом от наказания его освободили из-за истечения срока давности.
Обвиняемый пытался обжаловать приговор, но Новосибирский областной суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.